Ο πρώην παίκτης του Ρεθύμνου έβαλε την υπογραφή του σε two-way contract και πλέον ανήκει στους Σέλτικς.

Ο 25χρονος γκαρντ, που είχε υπογράψει και δύο 10ήμερα συμβόλαια με τους Πέλικανς την σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα αγωνιστεί περισσότερο στην G-League.

We have signed guard Walt Lemon Jr. to a two-way contract.

: https://t.co/PBLqk7Cp5F pic.twitter.com/2tINAKnu9c

— Boston Celtics (@celtics) 25 Ιουλίου 2018