Μήνυμα Καντέρ: «Βοηθήστε με να μαζέψω χρήματα για τους πληγέντες στην Ελλάδα»! (pic)

Οι καταστροφές στην Ανατολική Αττική από τις πυρκαγιές και ο χαμός αθώων ψυχών δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο τον κόσμο του μπάσκετ.

Η άσχημη είδηση έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και αυτή τη φορά ο Ενές Καντέρ, που έχει καταγωγή από την Τουρκία αλλά ζει στη Νέα Υόρκη, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια.

Ο 26χρονος σέντερ των Νικς δημιούργησε λογαριασμό στο «gofundme.com» κι έχει θέσει ως στόχο τη συγκέντρωση του ποσού $50.000, για να βοηθήσει τις οικογένειες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Ήδη έχει μαζέψει $1.340 και κάνει έκκληση σε όποιον μπορεί να συνεισφέρει ό,τι ποσό μπορεί να διαθέσει, ακόμα και το πιο μικρό.

Στο γράμμα του επισημαίνει: «Η Ελλάδα έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές, οι οποίες κόστισαν την ζωή σε 70+ ανθρώπους. Πολλοί δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους για τα επόμενα χρόνια, ενώ άλλοι έχουν χάσει το πιο πολύτιμο πράγμα, την ζωή τους.

Βοηθήστε με να συγκεντρώσω χρήματα για τα θύματα στην Ελλάδα.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε διάφορες προσπάθειες ανάκαμψης, από φαγητό μέχρι έξοδα κηδείας.

Παρόλο που είμαι Τούρκος, οι Έλληνες είναι γείτονες. Ακόμα και αν ζεις στην Αμερική, μην ξεχνάς τα αδέρφια σου από την Ελλάδα σε στιγμές ανάγκης.

Κάθε δωρεά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα κάνει την διαφορά. Καλώ τους οπαδούς μου να βοηθήσουν την Ελλάδα, την στιγμή που αντιμετωπίζει αυτή την τραγωδία.

Ας έρθουμε κοντά για χάρη της ανθρωπότητας».

Help me fundraise for victims of wild fire in Greece and keep their families & loved ones in our prayers https://t.co/X4dlO3YnwH#EnesKanterFoundation #WildFires#PrayForAthens #AthensFires https://t.co/QQOoXIqwhv

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 25 Ιουλίου 2018