Πήγε για να... φύγει ο Καρμέλο στους Χοκς!

Τα «Γεράκια» ανακοίνωσαν το trade των τριών ομάδων και αφού ευχήθηκαν καλή επιτυχία σε Σρέντερ και Μούσκαλα ανακοίνωσαν τον «Μέλο» δίχως να τον... διατυμπανίσουν.

Στην αντίθεση περίπτωση θα είχε γίνει πάταγος στην Ατλάντα ωστόσο είναι δεδομένη η συμφωνία για την άμεση αποχώρηση του έμπειρου φόργουορντ από την Τζόρτζια.

Συγκεκριμένα ο Άντονι μετράει 1.054 ματς στο ΝΒΑ με 24,1 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

OFFICIAL: We have completed a three team trade with the 76ers and OKC. Details: https://t.co/EYzbR29YTy

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 25 Ιουλίου 2018