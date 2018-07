Με... ρετρό εμφανίσεις τη φετινή σεζόν οι Χόρνετς! (vid)

Συγκεκριμένα οι Χόρνετς έκαναν για πρώτη φορά την φορά την εμφάνισή τους στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη την σεζόν 1988-89!

O Κέλι Τρίπιουκα ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας με 22,6 πόντους εκείνη τη χρονιά, ενώ στο ρόστερ υπήρχαν επίσης ο μπαμπάς Κάρι, ο Κερτ Ράμπις, ο Ρεξ Τσάπμαν ο Ρόμπερτ Ριντ και ο Μάγκσι Μπογκς.

Η ομάδα της Σάρλοτ ανακοίνωσε ότι φέτος θα χρησιμοποιήσουν τις ίδιες ακριβώς εμφανίσεις με τη πρώτη τους παρουσία στο ΝΒΑ.

HERE IT IS Introducing the new white Classic Edition uniform to be worn during the 2018-19 season when the franchise celebrates the 30th Anniversary of the inaugural 1988-89 Hornets season!



https://t.co/WtMFnc33fR #Hornets30 pic.twitter.com/al1wL9fEzf

— Charlotte Hornets (@hornets) 25 Ιουλίου 2018