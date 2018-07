Η Τότεναμ πήγε... βόλτα στους Κλίπερς (pics)

Οι «πετεινοί» είναι στις ΗΠΑ για το International Champions Cup, αλλά πήραν και μια... γεύση από μπάσκετ.

Οι Ενκουντού, Κάρτερ-Βίκερς, Λαμέλα, Οριέ και Σισοκό επισκέφθηκαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Κλίπερς κι εκεί ήταν ο Τζερόμ Ρόμπινσον για να τους υποδεχθεί.

Στο τέλος, ο καθένας πήρε και μια φανέλα δώρο από την άλλη ομάδα.

Thanks for stopping by, @SpursOfficial !

Some of the guys spent the afternoon with @Rome_Coldbucks1 and the @LAClippers today! #SpursInUSA pic.twitter.com/0HQF68EraP

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 25 Ιουλίου 2018