Το ΝΒΑ συνεχίζει την καταμέτρηση των 100 πιο θεαματικών καρφωμάτων της περσινής σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Νο79 και την δεύτερη στο Νο70.

Το κάρφωμα στο Νο70 είναι κατά των Σέλτικς.

At #70 of the TOP 100 DUNKS from the 2017-18 season... @Giannis_An34 of the @Bucks!#NBADunkWeek #BESTofNBA pic.twitter.com/WTrOOSOUrP

— NBA (@NBA) 24 Ιουλίου 2018