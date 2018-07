Επέκταση συνεργασίας Καβαλίερς με Κέβιν Λοβ (pic)

Μπορεί το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ να έληγε το επόμενο καλοκαίρι, αλλά οι Καβαλίερς δεν ήθελαν να τον χάσουν.

Ο Κέβιν Λοβ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την ομάδα του Κλίβελαντ αντί 120.000 δολαρίων για τα επόμενα 4 χρόνια. Αν συνυπολογίσουμε και τα 25.000.000 που είναι να πάρει τη φετινή σεζόν τότε οι αποδοχές του φτάνουν συνολικά τα 145.000 δολάρια.

Εντός των επόμενων ωρών θα υπάρξει κι επίσημη ανακοίνωση.

Cavaliers GM Koby Altman and Kevin Love are set to announce extension now at Quicken Loans Arena, with team employees and renovation construction workers in attendance. https://t.co/lr2FLCVcmR

