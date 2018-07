Η εν λόγω εταιρεία είναι η SportsLine η οποία συνεργάζεται με το CBS Sports και στο 247 Sports.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι εάν και εφόσον ο «Μέλο» καταλήξει στο Χιούστον, τότε οι πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου από το 4,8% θα μειωθούν στο 3,9%!

Μάλλον δεν... εμπιστεύονται τον έμπειρο φόργουορντ.

If Carmelo Anthony signs with the Rockets, @SportsLine projections DECREASE Houston’s championship chances from 4.8% to 3.9%. pic.twitter.com/srTl18ZJ8M

— CBS Sports (@CBSSports) 23 Ιουλίου 2018