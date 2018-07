Ρόμπινσον: «Κανείς δεν έχει μιλήσει στον Λέοναρντ, από τις πιο περίεργες καταστάσεις» (vid)

Ο «ναύαρχος» του ΝΒΑ φιλοξενήθηκε στο ESPN και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή «Jump» με την Ρέιτσελ Νίκολς και μεταξύ άλλων τόνισε:

«Σίγουρα είναι μία από τις πιο περίεργες καταστάσεις που έχω δει στο επαγγελματικό μπάσκετ» ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν μίλησε μαζί του, είπε:

«Έχει μιλήσει κανείς στον Καουάι γι' αυτό το πράγμα;»

Υπενθυμίζουμε ότι ο Λέοναρντ μετακόμισε στους Ράπτορς και αντίστοιχα ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν στους Σπερς.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή

David Robinson tells me Kawhi Leonard’s departure from San Antonio is “one of the oddest situations I’ve seen since I’ve been in pro basketball." He says he tried to reach out to Kawhi several times in recent months, but never got an answer back. pic.twitter.com/k4mNiqGxQM

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 23 Ιουλίου 2018