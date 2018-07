Χάουαρντ: «Θα παίζω σίγουρα μέχρι τα 40 μου» (vid)

Κέφια είχε ο Αμερικανός σέντερ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τους Ουίζαρντς.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ βρέθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ και όταν ρωτήθηκε σχετικά με την ηλικία του απάντησε, «είμαι 32 και σκοπεύω να παίξω καλό μπάσκετ σίγουρα για οκτώ χρόνια ακόμη».

Στη συνέχεια έφτιαξε κι ένα μικρό σενάριο με την μέχρι τώρα καριέρα του χρησιμοποιώντας τα ονόματα των προηγούμενων ομάδων του, «έμαθα να μαγεύω (σ.σ Μάτζικ) για οκτώ χρόνια, Μετά στην La La Land (Λος Άντζελες). Έμαθα να δουλεύω τις ρουκέτες (σ.σ Ρόκετς). Έμαθα να... πετάω και σαν γεράκι στους Χοκς, αλλά και να... τσιμπάω σαν τις σφήκες (Hornets). Και όλα αυτά μου έδειξαν πως να γίνω τελικά ένας... Μάγος (σ.σ Wizards)».

Dwight Howard, at 32-years-old: "I plan on playing this game for another good eight years" pic.twitter.com/6x2Ckf4Fph

