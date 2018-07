Ο Ντόντσιτς θα περάσει τον Νοβίτσκι το 2039 (pic)

Με έναν χιουμοριστικό τρόπο θέλησαν οι Μάβερικς να αναδείξουν την αφοσίωση του Γερμανού φόργουορντ στο Ντάλας.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι θα αγωνιστεί για 21 σεζόν συνεχόμενα στην ίδια ομάδα κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί.

Πάνω σε αυτό βασίστηκε το μήνυμα των Μάβερικς που έγραψαν πως θα τον περάσει ο Μανού Τζινόμπιλι αν μείνει στους Σπερς μέχρι και τη σεζόν 2023-24, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ στους Θάντερ μέχρι τη σεζόν 2029-30 και ο Λούκα Ντόντσιτς στους Μάβερικς μέχρι τη σεζόν 2039-2040!

With @swish41 about to play his NBA-record 21st season for the same team, here's how long these players would need to stay with their teams in order to pass him for 22.

Ginobili (SAS) - 2023-24

Westbrook (OKC) - 2029-30@luka7doncic - 2039-40

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 23 Ιουλίου 2018