(Υπο)γράφει ιστορία 21 ετών ο Νοβίτσκι (pics)

Ο Γερμανός έβαλε την υπογραφή του στο μονοετές συμβόλαιο που του πρότειναν οι Μάβερικς αντί 5.000.000 δολαρίων και αυτομάτως έγραψε ιστορία.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι θα περάσει τον Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος έπαιξε στους Λέικερς για 20 συναπτά έτη ενώ ο Γερμανός θα τον ξεπεράσει αφού το κοντέρ θα γράψει... 21.

OFFICIAL: @swish41 has signed with the Mavs for his NBA-RECORD 21st season with the same franchise! #MFFL

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 23 Ιουλίου 2018