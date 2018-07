Οι... εντυπωσιασμένοι ΛεΜπρόν και Ουέιντ συμπαίκτες με τους γιους τους! (vids)

Πώς θα φαινόταν να βλέπατε στην ίδια ομάδα τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον μεγαλύτερο γιο του, ΛεΜπρόν Τζούνιορ;

Ή ακόμα και τον Ντουέιν Ουέιντ στους Χιτ μαζί με τον Ζαΐρ Ουέιντ.

Ένας φίλος του ΝΒΑ ο οποίος ασχολείται με video editing, κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα!

Ο Ουέιντ εκστασιασμένος έκανε retweet ενώ ο ΛεΜπρόν είπε: «Θεέ μου, με έφτιαξε αυτό που είδα! Όποιος και αν το έκανε είναι απίθανο. Είναι απίστευτο!»

He also made the Bronny x LeBron mixtape that made LeBron say:



"My Goodness this just gave me chills! Man S/O whoever made this!! This is UNREAL/RIDICULOUS!! #JamesGang#TheKidsFromAkron"



pic.twitter.com/VGe9MnfKgF

— Ballislife.com (@Ballislife) 22 Ιουλίου 2018