Κάθε παίκτης του ΝΒΑ που σέβεται τον εαυτό του, ασχολείται με την αξιολόγηση που έχει το ΝΒΑ2Κ για αυτόν.

Στο ΝτεΜάρκους Κάζινς η εταιρεία έβαλε rating 90 με τον ίδιο να το δέχεται.

«Θα το δεχτώ, αλλά τη φετινή σεζόν θα σας δείξω τι πραγματικά αξίζω» ήταν το μήνυμα στο twitter του.

I'll take it but I'm bout to show y'all something this year @NBA2K #NBA2K19 pic.twitter.com/WXTmgKUkLd

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) 21 Ιουλίου 2018