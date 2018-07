Οι Αμερικανοί είναι μπροστά από την εποχή τους ε πολλά θέματα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιούργησαν ένα βίντεο με σενάριο «επιστημονικής» φαντασίας.

Στο μέλλον λοιπόν εμφανίζεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να παίζει συμπαίκτης με τον γιο του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Δείτε το βίντεο από το... μέλλον.

Glimpse into the future?

LeBron and Bronny teaming up on the Lakers

(via @Shady00018) pic.twitter.com/4kNHKw2XKr

— Sports Illustrated (@SInow) 19 Ιουλίου 2018