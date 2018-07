Κάζινς: «Ήρθα για να φέρω σκληράδα, ικανότητες και... τεχνικές ποινές» (pic)

Ο νέος φόργουορντ των Πρωταθλητών παρουσιάστηκε επίσημα από τη νέα του ομάδα και αναφέρθηκε στον τρόπο που θα βοηθήσει τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο βασικός μου στόχος είναι να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Για αυτό με υπέγραψαν. Φέρνω μαζί μου σκληράδα. Φέρνω ένα πακέτο ικανοτήτων που έλειπε. Φέρνω λίγο από όλα και ίσως... κάποιες τεχνικές ποινές».

.@boogiecousins on his goals for the upcoming season: "My main goal is to win a championship. That’s what I signed up for. I bring a toughness. I bring a skillset they say they’ve never had before."

"I’m bringing a bit of everything…and a couple techs as well.”

— Golden State Warriors (@warriors) 19 Ιουλίου 2018