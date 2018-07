Μια γυναίκα στο επιτελείο των Μάβερικς (pic)

Μετά την Μπέκι Χάμον, άλλη μια γυναίκα θα βρίσκεται σε coaching staff ομάδας του ΝΒΑ

Οι Μάβερικς ανακοίνωσαν την Jenny Boucek, για την οποία αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια ο Ρικ Καρλάιλ.

Θεωρώ πως είναι ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στο παιχνίδι και την καλωσορίζω στο Ντάλας

The Mavs have hired Jenny Boucek as assistant to the team’s basketball staff and special projects.​ "I consider her one of the brightest minds in our game and welcome her to Dallas," Coach Carlisle said. Welcome to the staff, @jboucek!

MORE: https://t.co/FRIdodR3kS pic.twitter.com/Y0BinhpMsE

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 18 Ιουλίου 2018