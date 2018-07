Σε 20 χρόνια καριέρας με τους αγαπημένους του Λέικερς, ο Κόμπι Μπράιαντ φόρεσε πάρα πολλές διαφορετικές φανέλες.

Η αμερικανική ιστοσελίδα «Hoopshype» τις μάζεψε όλες σε ένα βίντεο και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Εμφανίσεις για εντός έδρας αναμετρήσεις, για εκτός, για κυριακάτικα ματς, ρετρό και πολλές ακόμη.

All the Laker jerseys in Kobe Bryant's career. pic.twitter.com/ko833i5rf7

— HoopsHype (@hoopshype) 18 Ιουλίου 2018