Αντί να καίνε τη φανέλα του ΝτεΡόζαν, βρίζουν τους Ράπτορς (vid)

Συνήθεια των τελευταίων ετών είναι όταν κάποιος παίκτης του ΝΒΑ αποφασίζει να αλλάξει περιβάλλον, οι οπαδοί της ομάδας να καίνε τη φανέλα του.

Στην περίπτωση του ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν συνέβη ακριβώς το αντίθετο.

Οι φίλοι των Ράπτορς κατηγορούν ευθέως την απόφαση του οργανισμού να παραχωρήσει έναν τόσο σπουδαίο παίκτη.

Αντί λοιπόν να κάψουν τη φανέλα του ΝτεΡόζαν, βρίζουν τους Ράπτορς.

Raptors fans know it wasn’t DeMar’s fault (submitted by @zachreid._) pic.twitter.com/6AP23RE9JJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Ιουλίου 2018