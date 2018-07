Ο Μαρκ Γκασόλ βοήθησε στην διάσωση πρόσφυγα! (pics)

Ο ίδιος «ανέβασε» στο twitter το στιγμιότυπο από την διάσωση, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Απογοήτευση, θυμός, αδυναμία. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι εγκαταλείπονται τόσοι άνθρωποι στην θάλασσα οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον θάνατο...»

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE

