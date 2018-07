Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος του ESPN, Κρις Χέινς, ο Λέοναρντ δεν θέλει να αγωνιστεί στους Ράπτορς.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που επιτευχθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών...

Kawhi Leonard has no desire to play in Toronto, league source tells ESPN.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 18 Ιουλίου 2018