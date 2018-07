«Ο Παπαγιάννης σχεδιάζει να υπογράψει στην Ελλάδα» (pic)

Ο πάντα έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, έκανε ειδική αναφορά στον Έλληνα σέντερ μετά την αποδέσμευσή του από το Πόρτλαντ.

«Το Πόρτλαντ αποχαιρέτησε τον σέντερ Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος σχεδιάζει να υπογράψει συμφωνία στην Ελλάδα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πλέον ο 21χρονος παίκτης αναμένεται την Πέμπτη (19/7) στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με την διοίκηση του Παναθηναϊκού προκειμένου να επιστρέψει στους «πράσινους» ύστερα από δύο χρόνια.

Portland has waived center George Papagiannis, league source tells ESPN. He's planning to sign a deal in Greece.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 Ιουλίου 2018