Απίστευτο: Έκανε ρεκόρ πόντων στο WNBA και... θύμισε Τζόρνταν! (pic)

Aπίστευτα πράγματα στο WNBA.

H Liz Cambage των Dallas Wings κατάφερε να κάνει ρεκόρ πόντων στην ιστορία του WNBΑ, καθώς κατόρθωσε να σημειώσει 53 (17/22 εντός πεδιάς και 4/5 τρίποντα) στο ματς με τις Liberty!

Μάλιστα κατέβασε και 10 ριμπάουντ.

Άλλο ένα στοιχείο που δίνει μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμα της, είναι πως ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο τελευταίος παίκτης στο NBA με 50+ πόντους, με 10+ ριμπάουντ και ποσοστό ευστοχίας τουλάχιστον. Αυτό είχε γίνει το 1996 κόντρα στους Πίστονς.

.@ecambage posted 53 pts, 10 reb on 77% shooting. The last @NBA player with 50 pts, 10 reb on 75% shooting in a game?

Michael Jordan on March 7, 1996 vs Pistons (via @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/2D8Yle6UgA

— WNBA (@WNBA) 17 Ιουλίου 2018