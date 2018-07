Ανανέωσε με Ουόριορς ο Κερ! (pic)

Ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο των Ουόριορς, αφού ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές, χωρίς ωστόσο να γίνεται γνωστό το χρονικό διάστημα της συμφωνίας.

Την ικανοποίηση του για το γεγονός έδειξε και ο πρόεδρος των «πολεμιστών», Μπομπ Μάιερς.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επέκταση του Κερ, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν στο τιμόνι, πήραμε 3 πρωταθλήματα και σίγουρα η δουλειά του ήταν κύρια αιτία της επιτυχίας μας. Είναι απίστευτος προπονητής, αλλά πολύ περισσότερο ένας εκπληκτικός άνθρωπος», ανέφερε.

Πλέον ο Κερ βάζει πλώρη για το three-peat με τους Ουόριορς

Coach Kerr sticking around, #DubNation!

Get the full press release here https://t.co/EgdF9Qo6rB

— Golden State Warriors (@warriors) 17 Ιουλίου 2018