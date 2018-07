Oι... ψηλοί rookies του ΝΒΑ εντυπωσίασαν στο Summer League και άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον.

Μπάγκλεϊ, Κάρτερ, Έιτον, Μπάμπα και άλλοι έδειξαν πως δεν αστειεύονται.

Δείτε τα κατορθώματα τους!

The bigs introduce themselves at the 2018 @NBASummerLeague! #BudweiserPursuingGreatness pic.twitter.com/rBNtyfNWHl

— NBA (@NBA) 17 Ιουλίου 2018