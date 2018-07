Πολλά ήταν τα κοψίματα που μας τρέλαναν τη σεζόν που πέρασε στο ΝΒΑ.

Η λίγκα διάλεξε τα 10 καλύτερα και ο... ιπτάμενος Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Νο.4 για το στοπ πάνω στον Νούρκιτς.

Στην κορυφή συναντάμε τον φοβερό Άντονι Ντέιβις.

Δείτε το video

The TOP 10 BLOCKS of the 2017-18 regular season! #BESTofNBA #NBATop10 pic.twitter.com/MBaB6K47R3

— NBA (@NBA) 17 Ιουλίου 2018