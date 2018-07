Για άλλη μια σεζόν οι παίκτες του ΝΒΑ μας χάρισαν απίστευτες ντρίμπλες.

Πολλοί πάλεψαν για την κορυφή στο TOP 10, o Χάρντεν έφτασε κοντά, αλλά η πρώτη θέση ανήκει στον Ίρβινγκ για τα... μαγικά του κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Uncle Drew όνομα και πράμα!

Δείτε το TOP 10

The TOP 10 HANDLES of the 2017-18 regular season! #BESTofNBA #NBATop10 pic.twitter.com/Byc2y9ZlP7

— NBA (@NBA) 17 Ιουλίου 2018