Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Νεμάνια Μπιέλιτσα! (pic)

Ο Σέρβος φόργουορντ μπορεί να συμφώνησε με τους Φιλαδέλφεια 76ers ωστόσο δεν υπέγραψε ποτέ συμβόλαιο.

Ο ίδιος θέλησε να αφήσει το ΝΒΑ μετά από την παρουσία του στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και να επιστρέψει στην Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μπιέλιτσα ειδοποίησε σήμερα το πρωί τους Σίξερς για την οριστική του απόφαση.

Σε 192 ματς στο ΝΒΑ μέτρησε κατά μέσο όρο 6,1 πόντους και 3,8 ριμπάουντ έχοντας επίσης 52% στα δίποντα και 34% στα τρίποντα.

To be clearer: Bjelica informed the Sixers of his decision this morning. https://t.co/yRLqRVPmAR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 17 Ιουλίου 2018