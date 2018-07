Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι περήφανος με τον Μιχάιλιουκ.

Ο Ουκρανός των Λέικερς έχει κέφια στο ξεκίνημα απέναντι στους Καβς για το Summer League, αφού στις αρχές του ματς σκόραρε 14 πόντους (4/4 τρίποντα και 1/1 δίποντο).

Απολαύστε τον

Svi Mykhailiuk goes for 14, 4 3PM in the opening frame!#NBASummer on ESPN2 pic.twitter.com/kCrGsuhw0C

— NBA (@NBA) 17 Ιουλίου 2018