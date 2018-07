Εντυπωσιακά πράγματα έκαναν η νέα γενιά των guards του ΝΒΑ στο Summer League.

Η λίγκα επέλεξε να φτιάξει video για να δείξει τα καλύτερα τους, με τους Τρέι Γιανγκ, Κόλιν Σέξτον και Ντένις Σμιθ να κλέβουν την παράσταση.

Δείτε το video

The next generation of guards show out at the @NBASummerLeague! #BudweiserPursuingGreatness pic.twitter.com/IEqfFc7R3f

— NBA (@NBA) 16 Ιουλίου 2018