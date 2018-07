Η ομάδα της Ιντιάνα επέλεξε τον 19χρονο φόργουορντ στο Νο.50 του φετινού draft.

Ο Τζόνσον είχε κατά μέσο όρο 15.0 πόντους και 11.6 ριμπάουντ με το Μιζούρι, ενώ συμμετείχε και στο Summer League, όπου και είχε 12.4 πόντους, 8.6 ριμπάουντ και 1.6 κλεψίματα σε 23 λεπτά.

OFFICIAL: We have signed second round draft pick Alize Johnson (@AlizeJohnson) to a contract.

Details https://t.co/fffcygqcRZ

— Indiana Pacers (@Pacers) 16 Ιουλίου 2018