Τα συγχαρητήρια του Ρόουζ στον πρωταθλητή κόσμου Γκριζμάν! (pic)

Τις δηλώσεις του Πολ Πογκμπά διέκοψε ο Αντουάν Γκριζμάν, λέγοντας πως αγαπάει τον Ντέρικ Ρόουζ.

Ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς δεν ξέχασε τον φίλο του και του έστειλε τα συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Μουντιάλ από τη Γαλλία.

«Συγχαρητήρια στον φίλο Αντουάν Γκριζμάν για την κατάκτηση του Μουντιάλ και το βραβείο του παίκτη του αγώνα στον τελικό. Σπουδαίο τουρνουά φίλε μου, απόλαυσε το», ήταν τα λόγια του.

Huge congrats to my friend @AntoGriezmann on the #WorldCup win and the Man of the Match honors in the final. Great tournament my man, enjoy the celebration! pic.twitter.com/0sVoSaGaAE

— Derrick Rose (@drose) 16 Ιουλίου 2018