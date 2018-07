Υπέγραψε το συμβόλαιό του στους Νετς ο Κούρουκς (pics & vid)

Ο 20χρονος φόργουορντ υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στο ΝΒΑ με τους Νετς, οι οποίοι τον επέλεξαν στο Νο.40 του draft.

Η ομάδα του Μπρούκλιν ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του παίκτη, τον οποίο καλωσόρισε σήμερα (16/07) στις τάξεις της.

Σε περίπτωση που ο Κούρουκς επιστρέψει ξανά στην Ευρώπη, τον πρώτο λόγο έχουν οι «μπλαουγκράνα».

It’s official, @RODIONS1 is a #Net! Congratulations on signing your first NBA contract and welcome to Brooklyn! pic.twitter.com/IyO7n9tbvz

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 16 Ιουλίου 2018