Μακ Γκι: «Είναι εκπληκτικό που θα έχουμε παίξει στο Λος Άντζελες, μαμά και γιος» (vid)

Το 1998 η Πάμελα Μακ Γκι φόρεσε τη φανέλα των Σπαρκς και σε 30 ματς του WNBA μέτρησε κατά μέσο όρο 6,8 πόντους και 4,8 ριμπάουντ.

Από τη στιγμή που ο Τζαβέιλ Μακ Γκι βρέθηκε στο ΝΒΑ έγιναν οι πρώτοι μαμά-γιος που αγωνίστηκαν στα καλύτερα πρωταθλήματα μπάσκετ.

Γι' αυτόν τον λόγο είχε ακόμα μία αφορμή για να βρεθεί στους Λέικερς: «Το να παίξω στο Λος Άντζελες ήταν πολύ σημαντικό για μένα από τη στιγμή που αγωνίστηκε στους Σπαρκς και η μητέρα μου. Αν το σκεφτεί κανείς, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Μαμά και γιος σε WNBA και ΝΒΑ και μάλιστα στις ίδιες, σχετικά, ομάδες!»

