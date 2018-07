Αποθέωση ΛεΜπρόν στο Summer League με σορτσάκι Λέικερς! (vids)

Ενδεχομένως να... πάρει καιρό μέχρι να συνηθίσουμε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με την περιβολή των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο ίδιος φρόντισε να ... προσφέρει μια μικρή «γεύση» αφού έδωσε το «παρών» στο Summer League του Λας Βέγκας φορώντας το σορτσάκι της νέας του ομάδας.

Μάλιστα γνώρισε και την αποθέωση μόλις έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ του γηπέδου.

LeBron James enters w/ Lakers shorts to a standing ovation from Lakers fans at Las Vegas Summer League pic.twitter.com/TPWwc4UvOj

— Ben Golliver (@BenGolliver) 15 Ιουλίου 2018