Ο νέος σταρ των Σέλτικς έπαιξε «μονό» με τον παλαίμαχο σταρ του ΝΒΑ και το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό.

Το επίπεδο της δυσκολίας ήταν αρκετά υψηλό, αφού... κανείς δεν έκανε ντρίπλα!

The student and the master: Jaylen Brown 1-on-1 with Tracy McGrady.

No dribbles!



(Via @FCHWPO) pic.twitter.com/P6ZMOdp9Zb

— Ballislife.com (@Ballislife) 15 Ιουλίου 2018