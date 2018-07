«Τρελάθηκε», κλώτσησε μπάλα κι αποβλήθηκε ο Αρτέστ! (vid)

Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Ρον Αρτέστ θα παραμένει το ίδιο τρελός.

Ο πρώην παίκτης των Λέικερς και ένα από τα πιο κακά παιδιά στην ιστορία του ΝΒΑ κλώτσησε την μπάλα στο τουρνουά της «Big-3» και αποβλήθηκε

Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις στιγμές που μας έχει χαρίσει ο Αρτέστ στα παρκέ του ΝΒΑ. Δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα νεύρα του πολλές φορές.

LOL Metta World Peace Kicks the sh** out of the ball and gets ejected @TheBig3 pic.twitter.com/DGXOYpKxgt

— Ballislife.com (@Ballislife) 13 Ιουλίου 2018