Clutch ήταν ο Φουρκάν Κορκμάζ στο ματς κόντρα στους Μπακς. Ο Τούρκος σκόραρε, 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ισοφαρίζοντας με γκολ-φάουλ, ενώ έβαλε και την βολή.

Έτσι χάρισε τη νίκη στην Φιλαδέλφεια και ανάγκασε το ΝΒΑ να φτιάξει το video της φάσης σε slow motion.

Δείτε το

Furkan Korkmaz goes 2 + 1 in #PhantomCam for the win! #NBASummer pic.twitter.com/vC9fCsZ8ok

— NBA (@NBA) 15 Ιουλίου 2018