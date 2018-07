Σπουδαία ματς στο Summer League κάνει ο Κρίστιαν Γουντ.

Ο παίκτης των Μπακς μέτρησε 27 πόντους και 12 ριμπάουντ κόντρα στους Σίξερς, αλλά ο Κορκμάζ έσωσε τους Σίξερς στους τέλος.

Δείτε τα καλύτερα από τον Γουντ

The best from @Chriswood_5 tonight:

27 PTS | 12 REB pic.twitter.com/vDdtJ7Bh8s

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 Ιουλίου 2018