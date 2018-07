Ένα απίστευτο block party έστησε ο Τζάρεν Τζάκσον στο ματς κόντρα στους Τζαζ για το Summer League.

O rookie των Γκρίζλις κατάφερε να κάνει 7 τάπες, βοηθώντας την ομάδα του να περάσει στον επόμενο γύρο.

Δείτε τι έκανε

Jaren Jackson Jr. hosted a block party with 7 SWATS, as the @memgrizz advanced in the #NBASummer playoffs! pic.twitter.com/5ofH4nNPSL

— NBA (@NBA) 15 Ιουλίου 2018