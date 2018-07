Δείτε το video που έφτιαξε το ΝΒΑ

The @NBASummerLeague is a family affair for the Antetokounmpo bros @Giannis_An34 @Thanasis_ante43 @Kostas_ante13! pic.twitter.com/LRsUKdYYJD

— NBA (@NBA) 14 Ιουλίου 2018