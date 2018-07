Θέλει να... κλέψει το fadeaway του ΛεΜπρόν ο Φοξ! (vid)

Οι παίκτες του summer league ρωτήθηκαν για την κίνηση που θα... έκλεβαν από έναν παίκτη του ΝΒΑ για να βελτιωθεί το παιχνίδι τους.

Το fadeaway του ΛεΜπρόν Τζέιμς (το έκανε συνεχώς στη σειρά των playoffs με τους Ράπτορς) διάλεξε ο ΝτεΆαρον Φοξ, ενώ ο Ντένις Σμιθ τζούνιορ επέλεξε το fadeaway του συμπαίκτη του, Ντιρκ Νοβίτσκι.

Δείτε το video

If you could steal a move from any player, past or present, what would it be and why? pic.twitter.com/MygS2kI4DI

— NBA Summer League (@NBASummerLeague) 14 Ιουλίου 2018