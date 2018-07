O Tζαμπάρι Πάρκερ θα παίζει στους Μπουλς τη νέα χρονιά, αλλάζοντας στρατόπεδο μετά τους Μπακς.

Ο Ζακ ΛαΒίν δεν έχασε χρόνο και καλωσόρισε τον Πάρκερ στο Σικάγο (γενέτειρα του Τζαμπάρι), γράφοντας: «Καλωσήρθες σπίτι, πάμε να το κάνουμε Σικάγο». Ωραία τριάδα οι Νταν-ΛαΒίν-Πάρκερ.

Welcome home @JabariParker! Chicago let’s do this

— Zach LaVine (@ZachLaVine) 14 Ιουλίου 2018