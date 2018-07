Ο 35άχρονος φόργουορντ-σέντερ (2μ.11) έχει αγωνιστεί στους Νικς (2005-07), τους Μπλέιζερς (2007-09), τους Σανς (2009-14), τους Μάτζικ (2014-18), τους Καβαλίερς (2016-18) και τους Λέικερς (2017-18).

Πέρσι συμμετείχε στο trade με τον Αϊζέια Τόμας για τους Τζόρνταν Κλάρκσον, Λάρι Νανς Τζούνιορ.

Free agent Channing Frye has agreed to a one-year, $2.4M deal with the Cleveland Cavaliers, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 14 Ιουλίου 2018