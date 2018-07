Πάρκερ: «Οι φίλαθλοι των Μπακς μου έδειξαν την αγάπη τους»

Στους Μπουλς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζαμπάρι Πάρκερ,μετά από την πορεία του με τους Μπακς.

Ο 23χρονος φόργουορντ θέλησε να αποχαιρετίσει τους φίλους του Μιλγουόκι, ευχαριστώντας τον κόσμο για την αγάπη που του έδωσε, ενώ «χαρακτήρισε» αδέρφια του τους συμπαίκτες του.

«Είμαι ευγνώμων στους Μπακς και τους φιλάθλους του Μιλγουόκι. Μου έδειξαν την αγάπη τους και με ενθάρρυναν. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που ήταν σαν αδέρφια μου. To ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, τους Τρόι Φλάναγκαν και Σούκι Χόμπσον, που αξίζουν τα ατελείωτα ευχαριστώ μου για την αφοσίωση και την βοήθεια που μου έδωσαν, για να είμαι δυνατότερος και πιο υγιής κάθε μέρα».

Επιπλέον ξεχώρισε κάποια άτομα που τον βοήθησαν να μπει στο ΝΒΑ και του στάθηκαν στην καριέρα του.

“I am extremely grateful to the Bucks and the incredible fans of Milwaukee for showing me so much love and encouragement. Specifically, I’d like to thank Jon, Marc, Wes and Jamie for giving me my start in the NBA and supporting me throughout my career." - @JabariParker pic.twitter.com/CInusjFUqZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 14 Ιουλίου 2018