Νοβίτσκι: «Ευτυχισμένος για την... επιστροφή του Τζόκοβιτς» (pic)

Μετά από πολλά χρόνια ο Νόβακ Τζόκοβιτς θυμίζει τον παλιό καλό του ευατό με τα όσα κάνει στο Wimbledon, νικώντας τον Ράφα Ναδάλ και φτάνοντας στον τελικό.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι παρακολούθησε το εκπληκτικό ματς που χάρισαν στο κοινό οι δύο σπουδαίοι τενίστες και έδειξε την χαρά του για την... επιστροφή του «Νόλε» στις μεγάλες εμφανίσεις σε Grand Slam.

«Δύο σπουδαίοι πρωταθλητές. Ευτυχισμένος που βλέπω τον Νόλε να... επιστρέφει. Μεγάλο ματς», έγραψε στο twitter ο σταρ των Μάβερικς.

Two great champions. Happy to see Nole play at this level again! Unbelievable match

— Dirk Nowitzki (@swish41) 14 Ιουλίου 2018