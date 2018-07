Συνεχίζει να εντυπωσιάζει o Xαρτ στο Summer League! (vid)

Οι Λέικερς τρίβουν τα χέρια τους με τον Τζος Χαρτ.

Ο παίκτης των λιμνανθρώπων έκανε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση στο Summer League, βοηθώντας τους Λέικερς να νικήσουν με 82-69.

Μέτρησε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ και οδήγησε την ομάδα του στον επόμενο γύρο. Σίγουρα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι ευχαριστημένος με αυτά που βλέπει από τον συμπαίκτη του.

Josh Hart goes for 20 PTS, 6 REB in the @Lakers win to help them advance to the next round of the @NBASummerLeague playoffs!#NBASummer pic.twitter.com/8OZZJXjsHz

— NBA (@NBA) 13 Ιουλίου 2018