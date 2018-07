Φαβορί οι Ράπτορς για Λέοναρντ σύμφωνα με στοιχήματα! (pic)

Μπορεί μέχρι στιγμής οι Λέικερς με τους Σέλτικς να φαντάζουν φαβορί για την απόκτηση του Καουάι Λέοναρντ, όμως μια στοιχηματική των ΗΠΑ έχει άλλη άποψη.

Σύμφωνα με το MyBookie, οι Ράπτορς είναι ο πιο πιθανός προορισμός για τον ηγέτη των Σπερς, με τους Σπερς και τους Λέικερς να βρίσκονται στην 2η και 3η θέση.

Λέτε να έχουμε ανατροπή σκηνικού και να δούμε τον «Κlaw» να γίνεται κάτοικος Τορόντο; Ωραίο δίδυμο το ΝτεΡόζαν-Λέοναρντ.

Αναλυτικά οι αποδόσεις

Updated odds on which team Kawhi Leonard will play for next season (@betmybookie):

Raptors EVEN

Spurs +400

Lakers +500

Clippers +600

76ers +800

Celtics +800

Bucks +1000

Knicks +1500

Cavaliers +2000

Rockets +2000

Nets +2500

Field +500

— OddsShark (@OddsShark) 12 Ιουλίου 2018