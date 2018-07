Όπως θα δείτε που «ανέβασαν» οι Χιούστον Ρόκετς, ο σταρ του ΝΒΑ βρίσκεται σε... εξαιρετική κατάσταση.

Σε «διπλό» μεταξύ γνωστών και φίλων, ο «μούσιας» δεν σταμάτησε να σκοράρει...

No offseason for the #MVP.



@HomeTeamHoops pic.twitter.com/pyWMu9ngEx

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 12 Ιουλίου 2018