Εντυπωσιάζει με τους Καβς ο Σέξτον! (vids)

Εντυπωσιακός ήταν ο rookie των Καβς, Κόλιν Σέξτον στο ματς με τους Κινγκς για το Summer League,

Σταμάτησε στους 25 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ στη νίκη της ομάδας του με 96-84.

Δείτε τις καλύτερες του στιγμές και το εντυπωσιακό του... αεροπλανικό

Collin Sexton posts 25 PTS, 7 AST to help power the @cavs to the next round of the @NBASummerLeague!#NBARooks #NBASummer pic.twitter.com/kAcIJ2BDAv

— NBA (@NBA) 11 Ιουλίου 2018